Napoli, con la primavera tornano le blatte rosse al Vomero

Giovedì 19 Aprile 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 19-04-2018 12:35

Il quartiere collinare del Vomero ha aperto ufficialmente la stagione delle blatte rosse. Stamattina i dipendenti di alcuni uffici di via Domenico Fontana al momento della riapertura hanno trovato la sgradevolissima sorpresa che già si preannunciava. Da giorni, infatti, sui social network impazza la polemica sui ritardi, da parte di Comune e Asl, circa gli interventi di deblattizzazione su tutto il territorio cittadino. L'area collinare, come ormai di consuetudine, fa da apripista alla inconsueta convivenza tra i napoletani e le blatte. La presenza degli insetti è stata segnalata anche su altre zone della V Municipalità. Discesa Cavone, via Giacinto Gigante e via Pietro Castellino sono solo alcune delle strade dove nelle scorse ore è stata segnalata la presenza di blatte rosse.Il calendario della deblattizzazione è già stato stilato e, sia pure a fatica, gli interventi sono partiti. Nella Municipalità Vomero-Arenella, però, le difficoltà sono accresciute dalla delicata situazione politico-amministrativa. Il continuo stillicidio di consiglieri di maggioranza - confluiti nei banchi dell'opposizione o nel gruppo misto - con ogni probabilità sta contribuendo a paralizzare la già precaria azione amministrativa degli uffici di via Morghen.«A causa di problemi di carattere politico la commissione Ambiente non viene convocata - ha denunciato la consigliera della V Municipalità Clementina Cozzolino - e questo accresce enormemente le difficoltà nel contrastare il fenomeno delle blatte, che meriterebbe ben altra attenzione. I cittadini sono terrorizzati e non vogliono trascorrere un'altra estate a contatto con gli insetti che, lo ricordiamo, sono potenziali veicoli di malattie infettive. Ho inviato immediatamente una nota ufficiale agli uffici dell'Asl, al Comune e ai responsabili della Polizia Municipale. Ho richiesto l'intervento immediato per cercare di arginare una situazione che sembra essere già sul punto di sfuggire di mano».