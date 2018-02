Napoli, sfregiata piazza del Plebiscito: un campetto davanti alla basilica di San Francesco di Paola

Giovedì 8 Febbraio 2018, 10:36 - Ultimo aggiornamento: 08-02-2018 12:16

Il sagrato sella Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola come un campetto di calcio. Da giorni cittadini e residenti dell’area attigua a piazza del Plebiscito lamentano il totale abbandono della piazza simbolo di Napoli. Gli spazi immediatamente alle spalle del colonnato sono diventati il luogo di ritrovo dei più piccoli che hanno trasformato il portone d’ingresso della chiesa in una porta da calcio contro cui scagliare decine di pallonate.«I rumori e le urla - affermano gli abitanti del quartiere - sono sempre più forti e in alcuni casi è impossibile anche solo passare al di sotto dei colonnati. I portici sono diventati anche ricovero per i senzatetto che non hanno altri posti dove andare. Servono subito pattugliamenti dedicati nelle ore notturne, quando la piazza sprofonda al buio».