È caos asili a Napoli: quattro nidi aperti a ottobre pronti a chiudere

Lunedì 12 Novembre 2018, 07:00

Il grido di allarme era partito già a settembre. Tante le mamme che al rientro dalle ferie avevano trovato chiusi o aperti per pochi mesi gli asili nido creati con i Pac, i fondi del Piano Azione e Coesione del Ministero dell'Interno. Budget che annualmente vengono riassegnati con riparti coordinati sempre dal Viminale, ma non prima di aver ottenuto una rendicontazione accurata e una richiesta di proroga da parte della Municipalità di competenza. Già in passato c'erano stati problemi proprio nelle compilazioni delle domande inviate tramite piattaforma Mepa (mercato elettronico della pubblica amministrazione) e anche stavolta ci sono problemi. È ancora chiuso, in attesa del via libera da Roma che però tarda ad arrivare, l'asilo nido «Il Cucciolo» nella Municipalità 5. Aperti a ottobre ma in chiusura a dicembre (per scadenza della gestione indiretta) gli asili nido «Rocco Jemma» (questo aperto a maggio) e «Fava Gioia» entrambi nella Municipalità 2, e il «Faraglia» della Municipalità 10, poiché non essendo stata bandita la nuova gara per riassegnare la gestione, la continuità pedagogica non potrà essere garantita poiché le pratiche sono piuttosto lunghe. A questo contesto non proprio idilliaco dei nidi Pac, va sommato quello dei nidi comunali a gestione diretta, con seri problemi di organico che si ripercuotono sulla sicurezza e la crescita dei bimbi.