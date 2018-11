«Casa del Cinema» in saldo: dossier alla Corte dei Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

Il piano nobile dello storico Palazzo Cavalcanti, di proprietà del Comune, assegnato dallo scorso settembre alla «Casa del Cinema» - l'ufficio municipale che si occupa dell'accoglienza delle case cinematografiche che vengono a girare film a Napoli dietro un «rimborso spese forfettario di soli 900 euro al mese, contro circa 2mila euro di affitto al mese previsti per locali di tal pregio al centro storico. Non solo, perché la delibera di assegnazione prevedeva, invece, di coprire le spese attraverso l'istituzione di una tariffa a carico dei privati, finora mai avvenuta». È la vicenda ricostruita in un dossier del gruppo consiliare M5S, firmato dai consiglieri Matteo Brambilla e Marta Matano, e depositato anche alla Corte dei Conti.