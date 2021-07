Napoli, chiude a settembre la funicolare di Chiaia: scadono i termini di revisione dell'impianto

«Chiuderà a settembre, al ritorno dalle vacanze, non per i lavori del ventennale ma per la scadenza dei termini della revisione dell'impianto. Nel silenzio assordante del Comune di Napoli ovviamente. Lo stop forzato della funicolare di Chiaia rappresenta una nuova e l'ultima in ordine di tempo emergenza nel trasporto pubblico cittadino: una chiusura che penalizzerà per molto tempo circa quindicimila utenti-cittadini che vanno su e giù da piazza Amedeo al Vomero». Così in una nota Diego Venanzoni consigliere regionale della Campania e Roberta Giova consigliere comunale di Napoli.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Napoli, chiusa la linea 1 del metrò e la funicolare di Chiaia... L'AGITAZIONE Napoli, sciopero trasporti: funicolare Chiaiachiusa, aperta la... IL DISASTRO Napoli, crac trasporti dell'Anm:sciopero di bus, tram, metro,...

«Alla luce della situazione che si è venuta a creare delle domande sorgono inevitabili: la prima e più importante, qual'è il motivo del perchè il bando per l'assegnazione dei lavori, presentato dall'Anm l'anno scorso, è andato deserto? Come è possibile che nonostante tutte le proroghe chieste al Ministero dei Trasporti, dal 2017 non è stato possibile assegnare i lavori a nessuna azienda ed in ogni caso trovato una soluzione? Questa della funicolare di Chiaia sarà un'altra delle gravi difficoltà a cui andranno incontro i cittadini sul piano della mobilità. Si racconta di nuovi bus, nuovi treni che saranno in dotazione nei prossimi mesi al comparto trasporto ma poi non si riesce ad appaltare i lavori per questa tratta che non mancherà di causare enormi disagi in particolare a lavoratori, a studenti per la vivibilità dei quartieri che collega: Vomero e Chiaia».