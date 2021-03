Napoli, sciopero trasporti: funicolare Chiaia chiusa, aperta la Centrale e la Metro 1

A Napoli chiuse le funicolari di Chiaia e Montesanto. Attivo il servizio della linea 1 della metro, così come quello della Funicolare centrale.

Per ora non sono pesanti gli effetti della sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato dall'Usb per gli utenti dell'Anm. In mattinata l'azienda napoletana mobilità comunicherà i dati dell'adesione per quanto riguarda i bus.

