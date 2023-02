Napoli, sos per il cinema Metropolitan: «Rischia di diventare sala bingo o centro commeciale»

«Napoli rischia ora davvero di dire addio al suo storico cinema Metropolitan (attuale Martos) di via Chiaia la cui crisi si era già palesata da un po'. La Banca San Paolo Imi che è proprietaria della struttura in cui risiede il cinema-teatro a Palazzo Cellamare avrebbe intenzione di far sbaraccare il Metropolitan e sostituire l'affittuario per poter realizzare una sala Bingo o un centro commerciale e guadagnare molti più soldi».

È quanto si legge in una nota del deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che, col conduttore radiofonico de La Radiazza Gianni Simioli, lancia un appello.

«Noi ci opporremo con tutte le forze - dicono - a questa decisione. Il Metropolitan è un simbolo culturale ed affettivo della città e deve restare, perderlo significherebbe lasciar andar via un altro pezzo di Napoli. Inoltre, comunque, ci appelleremo alla Soprintendenza in quanto l'area è vincolata alla presenza di un cinema o un teatro. Un'altra sala Bingo o un centro commerciale? No, grazie, qui serve la cultura per mantenere lo spirito identitario e non altre forme di consumismo che rendono le città tutte identiche tra loro»