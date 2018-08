Napoli, scoperte e sequestrate cinque discariche abusive con amianto e rifiuti speciali a Poggioreale

Domenica 19 Agosto 2018, 13:38

Big Bags contenenti amianto e rifiuti speciali di vario genere sono stati rinvenuti al di sotto del cavalcavia in via de Roberto in una vera discarica a cielo aperto.Ad intervenire in zona, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, i membri della commissione ambiente della IV Municipalità presieduta da Carmine Meloro, che una volta giunti sul posto, hanno iniziato a fotografare e riconoscere i materiali sversati.Una grande quantità di sacchi “big bags white” di fibra poliestere con portata massima di 2.000 kg, sono stati aperti e riconosciuti colmi di asbesto nocivo per la salute dei cittadini che solitamente transitano in zona. Ma non solo. A poca distanza da questa infatti, altre quattro discariche sono state rinvenute accanto ai piloni della SS 162. Immediata la segnalazione al reparto di tutela ambientale della polizia ocale che adesso svolgerà tutte le indagini del caso.Intanto, però, dalla stessa commissione arriva l’impegno di rendere immediata l’attuazione del decreto terra dei fuochi con la conseguente pulizia dell’intera area adibita a discarica abusiva.