Napoli, la denuncia dei Verdi: «Una bombola abbandonata sul litorale di Vigliena»

Domenica 7 Aprile 2019, 16:41

«Ci sono state segnalate le condizioni di assoluto degrado in cui versa il litorale di Vigliena. Nei video si nota la presenza di una grossa bombola abbandonata nei pressi di una spiaggia che, allo stato attuale, assume le sembianze di uno scenario post apocalittico». La denuncia arriva dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e dal consigliere comunale del Sole che Ride Marco Gaudini.«Allo stato attuale il litorale di Vigliena rappresenta una bomba ecologica. Occorre una profonda opera di bonifica. Abbiamo segnalato all'Asia la presenza di dei rifiuti e all'Arpac uno sversamento abusivo», proseguono i Verdi segnalando anche la presenza di persone «che vivono in una struttura pericolante rischiando la propria incolumità. Purtroppo da anni l'area di Vigliena è in attesa di una riqualificazione che le restituirebbe dignità e decoro».