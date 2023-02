Napoli, supereroi si calano dal tetto della scuola di Forcella per il premio Annalisa Durante

Supereroi e supereroine, tra cui Capitan Marvel, Capitan America, Spiderman, Ironman e Hulk sono scesi oggi dal tetto della scuola Adelaide Ristori di Forcella a Napoli per sensibilizzare i più piccoli al tema della legalità, a conclusione delle celebrazioni del Premio Nazionale Annalisa Durante, vittima innocente di camorra rimasta uccisa in uno scontro armato tra clan a pochi metri dalla scuola che porta oggi il suo nome.

Nel corso della giornata si è svolta anche la premiazione il concorso scolastico nazionale intitolato proprio alla memoria della giovane.

A travestirsi per l'occasione i volontari dell'associazione senza fini di lucro SEA «SuperEroiAcrobatici», fondata da Anna Marras, che ha dichiarato: «Siamo felici di collaborare con l'Associazione Annalisa Durante di Napoli per sensibilizzare anche i più piccoli alla legalità. Ho vestito i panni di Capitan Marvel, la supereroina capace di assorbire energia per incrementare la sua forza, mostrare ai bambini che la vera forza è dentro di noi».

I SuperEroiAcrobatici chiudono una settimana di eventi organizzati in memoria di Annalisa per gli studenti di ogni ordine e grado. «La loro presenza è importante per insegnare ai bambini di Forcella a non avere paura e a credere nei valori della libertà e della legalità», ha sottolineato Giuseppe Perna, presidente dell'associazione Annalisa Durante. Stefania Colicelli, preside della scuola di Forcella, aggiunge: «abbiamo accolto. l'esibizione dei SuperEroiAcrobatici con la canzone “Un grande cuore nel petto”, composta dai nostri studenti per il Premio Nazionale Annalisa Durante».