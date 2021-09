Napoli, per la Galleria Vittoria c’è un altro nodo: «Manto stradale ignorato»

La volta della galleria Vittoria probabilmente sarà rimessa in sesto nei tempi stabiliti, entro la fine di novembre; l’asfalto del tunnel invece no, non sarà rimesso a posto: nei frenetici accordi con Anas per la realizzazione dei lavori, nessuno ha pensato che bisognava anche sistemare la strada e così il rifacimento del manto non è stato previsto. È l’ennesima scivolata dell’Amministrazione sulla vicenda della Galleria che tiene in scacco...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati