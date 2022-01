Napoli, la linea 6 della metropolitana a San Pasquale per l'estate e al Municipio nel 2024

Prima dell'estate 2022 la linea 6 della metropolitana di Napoli dovrebbe arrivare fino a San Pasquale a Chiaia e nel 2024 fino a piazza Municipio. Questo il cronoprogramma dei lavori riferito oggi dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della firma del protocollo con Fs per la rigenerazione urbana delle aree ferroviarie dismesse della stazione di Campi Flegrei.

Per quanto riguarda i treni da immettere in circolazione, il sindaco ha spiegato che «nei prossimi mesi le linea 6 si aprirà con i vecchi treni che sono stati rigenerati perché non c'è la possibilità di far entrare i nuovi treni, possibilità che invece ci sarà proprio grazie alla realizzazione della stazione di via Campegna e del deposito. Abbiamo già ordinato i nuovi treni e a regime saranno 10 garantendo un servizio ogni 5 minuti».