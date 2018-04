Napoli, via Aniello Falcone tappeto di rifiuti: si riaccende lo scontro con i baretti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 7 Aprile 2018, 10:09 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 10:09

Il termometro della movida al Vomero si surriscalda il giovedì sera come testimonia il tappeto di bottiglie e bicchieri sparsi lungo via Aniello Falcone e ritrovati il mattino seguente. Le immagini scattate da Mauro Boccassini, presidente del comitato dei residenti, hanno fatto il giro dei social e si aggiungo alle innumerevoli altre fotografie del venerdì mattina. «La strada si presenta in quel modo dopo l'ennesimo giovedì notte di delirio» commenta. «Non capiamo davvero con quale coraggio i gestori parlino di rispetto delle regole. Ovviamente tutto sarà ripulito solo la sera alle 18 quando i discobar riapriranno e si prepareranno a una nuova notte di baldoria». «Questo degrado - continua il presidente del Comitato Via Aniello Falcone - è causato principalmente dalla clientela di bassissimo livello che frequenta la movida dei baretti che non si limita solo a sporcare ma che spesso si lascia andare ad atti vandalici contro le proprietà private e pubbliche». È da settimane, infatti, che le auto dei residenti sono «continuamente vandalizzate da ignoti. Specchietti, tergicristalli, frecce... il tutto trovato a terra distrutto, calpestato. Ci sono residenti che hanno subito 3-4 atti di questo tipo». Azioni che non hanno un volto né un nome, ma che per i residenti «sono frutto della movida» come il lancio di bottiglie contro tetti e finestre sottostanti i muretti.