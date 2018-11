Palazzo Penne, la storia nel mirino dei vandali: vernice nera sul portone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 3 Novembre 2018, 08:00

Non erano bastati i progetti mancati, i furti e i continui tentativi di occupazione abusiva nel corso degli anni. L'altro ieri notte qualcuno ha vandalizzato con scritte di vernice nera l'antico portone di Palazzo Penne, edificio storico che risale ai primi del quattrocento, forzandone inoltre la serratura. Una scoperta compiuta ieri mattina dall'unica inquilina rimasta nell'immobile noto anche perché Pasolini vi allestì il set di uno dei suoi film più celebri, «Il Decameron». Ma non è la prima volta che qualcuno tenta di introdursi all'interno dell'edificio di epoca tardo-rinascimentale, come spiega Iolanda Somma, l'anziana che vive ancora lì, dopo lo sfratto nel 2000 di una cinquantina di famiglie. La donna è l'unica ad avere le chiavi di accesso al palazzo. Chiavi che aprono il portone ligneo che, nella notte tra giovedì e venerdì, qualcuno ha forzato riuscendo a entrare. I segni erano evidenti ieri mattina sia nel portone trovato aperto, sia nelle scritte lasciate dai vandali e nella sbarra di ferro scardinata, che ha permesso a ignoti di varcare la soglia e giungere fino al cortile, abbattendo anche una porta laterale, dove erano custoditi nient'altro che materiali di risulta. Torna così a riaccendersi il dibattito sui beni storici lasciati incustoditi e abbandonati al degrado, come Palazzo Penne, finito ancora una volta nel mirino dei vandali che ne hanno danneggiato l'antico portone. Lo stesso portone da cui usciva uno dei protagonisti del film che Pasolini girò al centro storico di Napoli.