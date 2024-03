Napoli, Paolo Aponte è il nuovo presidente del consiglio dei notai: «Figura fondamentale nella vita dei cittadini»

Paolo Aponte è il nuovo presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola. Subentra a Giovanni Vitolo che ha mantenuto l'incarico a partire dal 2019.

Il notaio Aponte è stato eletto dal consiglio che ha confermato Roberto De Falco nella carica di segretario e Paolo Guida in quella di tesoriere.

Sessantadue anni, Aponte svolge la sua attività nel notariato dal 1989, prima nella sede di Rapallo, poi a partire dal 1992 a Napoli e dal 2016 a Marano. Membro del consiglio notarile di Napoli dal 2011, è docente presso la scuola di notariato “Emanuele Casale” organizzata dal consiglio notarile di Napoli, nonchè componente della commissione deontologia e della commissione studi tributari presso il consiglio nazionale del notariato.

«Il notaio - dice il presidente Aponte - è pubblico ufficiale e professionista, che, per la sua funzione, è sempre presente nei momenti più importanti della vita di ogni cittadino, quando questi acquista la casa per la propria famiglia, quando intraprende un'attività d'impresa, quando pianifica il passaggio generazionale in favore dei propri figli».

«Nel corso dl mio mandato - conclude - cercherò di evidenziare continuamente il ruolo di garanzia che ogni notaio svolge in favore di tutti i cittadini, i quali possono e devono rivolgersi, senza intermediazioni, al proprio notaio di fiducia sin dal primo momento nel quale progettano una di queste operazioni».