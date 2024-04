Napoli, pazienti a rischio: apre all'Ascalesi il centro vaccinale del Pascale

L'Ascalesi diventa centro vaccinale del Pascale da giovedì 11 aprile, dalle ore 9 e poi tutti i secondi e i quarti giovedì del mese, il già poliambulatorio oncologico dell'Istituto dei tumori di Napoli, nel cuore di Forcella, aprirà le porte ai pazienti più a rischio e ai loro familiari.

Saranno gli addetti al centro vaccinale, coordinati da Pasquale Ciaramella, a contattare i pazienti del Pascale segnalati per programmare la somministrazione del vaccino.

Inizialmente l'attività, inserita nella programmazione della Rete Oncologica Campana, e fortemente sostenuta dal direttore sanitario dell'Irccs, Maurizio di Mauro, sarà focalizzata sulla vaccinazione per l'herpes zoster. Sarà, quindi, allargata a tutti gli altri vaccini.

Spiega di Mauro - «I pazienti idonei saranno segnalati dai case manager e dai medici delle oncologie, chirurgie, radioterapie attraverso la piattaforna Prescriptions». La modalità è la stessa di quella in uso per le richieste di esami radiologici.

«Questo centro - dice il direttore generale, Attilio Bianchi - è un'importante risorsa e contribuirà alla promozione della salute dei nostri pazienti».