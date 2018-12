Port'Alba, addio libri: non solo jeans, spuntano cinesi e tatuatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 5 Dicembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorni strani a Port'Alba: la notizia di un noto marchio di abbigliamento giovanile interessato a rilevare i locali dell'ex libreria Guida lascia sotto choc alcuni e incuriositi altri. Per ora prevale lo choc, anche se le attività culturali - con neo Saletta Rossa annessa - sarebbero incluse nello store di vestiti, come confermato dall'editore Diego Guida. Di fatto, la storica la via sotto l'arco a ridosso di piazza Dante pullula di cose e persone, ma è sempre meno la via delle lettere. Un'altra libreria storica, dei Pacifico, sta chiudendo i battenti. In compenso il venditore di kebab fa buoni affari e un negozio storico si è trasformato in tatuatore. Non sono solo i tempi che cambiano, con il bene e il male che agiscono insieme, ma è anche l'incapacità di tutelare un patrimonio identitario della città.