Napoli, tra crisi, riciclaggio e fitti alti gettano la spugna 7 negozi al giorno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 25 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I consumi calano, l'economia non cresce e una delle prime conseguenze è la chiusura di tante attività commerciali. A Napoli i dati relativi alle botteghe che hanno abbassato le saracinesche sono eloquenti: sette negozi ogni giorno sono costretti ad interrompere l'attività. Un declino progressivo e inarrestabile registrato negli ultimi 8 anni, che per la Confesercenti scaturisce da un fatto oggettivo. «Dal 2011 ad oggi - spiega Vincenzo Schiavo - la Campania, come il resto del Paese, è più povera». Considerazione che vale soprattutto per Napoli e provincia.