Riviera di Chiaia, un altro cantiere: estate di disagi per gli automobilisti napoletani

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 30 Giugno 2018, 10:06 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Riviera di Chiaia rifà il look al pavè e diventa a scartamento ridotto per tutta l'estate. Si annunciano nuovi disagi per gli automobilisti, in quanto tutto il traffico da Mergellina sarà convogliato su via Caracciolo. Inoltre dal 7 al 15 luglio sul Lungomare è prevista la manifestazione «Bufala Fest» che certamente comporterà un aumento del traffico. Il rischio ingorghi, dunque, è piuttosto concreto. Dunque da lunedì e fino al 1 ottobre, sarà istituito il senso unico di circolazione da piazza Vittoria a piazza della Repubblica. I cantieri occuperanno il lato interno della strada, quello opposto alla Villa Comunale, dove ci sono gli edifici. Il traffico sarà spostato a step, quindi, sulla corsia preferenziale, dedicata in passato al tram. Sospesa anche la sosta nelle aree interessate. I lavori, infatti, avverranno in tre fasi. Mano a mano che sarà cantierizzata la strada sul lato interno, i veicoli passeranno sulla preferenziale nel tratto corrispondente. Auto e bus, quindi, circoleranno assieme sulle due corsie della preferenziale. Chi proviene da piazza Sannazaro e vorrà raggiungere piazza San Pasquale dovrà fare il giro su viale Dohrn e via Caracciolo e tornare indietro, svoltando a piazza Vittoria. Modificati i percorsi anche di 6 linee bus. I lavori saranno eseguiti dall'Ansaldo Sts e rientrano nell'ambito degli interventi di riqualificazione connessi alla Linea 6 del metrò. Il Comune di Napoli vigilerà sui dispositivi di traffico. Immaginabile il caos, soprattutto nella prima metà di luglio, considerando che da domani e fino al 18 luglio su via Caracciolo ci sarà anche il Bufalafest, con gazebo, tavoli e sedie, che attirerà migliaia di avventori.