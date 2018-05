Napoli, è rivoluzione parcheggi: sconti nelle strisce blu per lavoratori e cienti negozi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Maggio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:00

Rivoluzione in vista per la sosta sulle strisce blu, con tariffe agevolate dedicate a lavoratori, dipendenti degli studi professionali e clienti dei negozi. Allo studio parcheggi a partire da un euro per mezza giornata. Si parte da Corso Umberto, con l'istituzione delle strisce blu anche sul lato sinistro della strada (direzione piazza Borsa-piazza Garibaldi). I 90 stalli a tariffa ridotta sorgeranno dove si trova adesso la corsia preferenziale, attualmente inutilizzata, andandosi ad aggiungere a quelli già presenti sul lato destro. Ma il progetto prevede di estendere questa modalità di sosta anche ad altre zone della città, in prossimità, ad esempio, di uffici pubblici e presidi sanitari. A completare il pacchetto di riforma della sosta, al momento allo studio dei tecnici Anm, l'istituzione, poi, di una serie di car valet stalli di sosta sulle strisce blu, protetti da sbarre d'accesso, telecamere di sorveglianza e con le casse automatiche per il pagamento, sul modello già sperimentato con il nuovo parcheggio di piazza Mancini. Un modo per contrastare anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.