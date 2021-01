In vista della festività di San Valentino e con lo scopo di riportare la gente a San Gregorio Armeno nasce 'San Gregorio Armeno in Amorè. L'iniziativa promossa dall'associazione Botteghe di San Gregorio Armeno sarà presentata nella storica strada dei presepi lunedì 1 febbraio alle 15.

APPROFONDIMENTI IL CASO Napoli, Sant'Agostino: via i tendaggima i restauri proseguono... I TRASPORTI Riapertura scuole a Napoli, l'Anm è in ritardo: mancano... LA MOBILITÀ Napoli, corso Vittorio Emanuele tra dissuasori e limiti di... L'URBANISTICA Bagnoli, commissario flop: in due anni nessuna bonifica

«È un'assoluta novità - spiega Gabriele Casillo, presidente dell'Associazione - per la prima volta ogni artigiano realizzerà pezzi dedicati all'amore in tutte le sue forme. È solo il primo di una serie di eventi che vogliamo proporre affinchè la città torni a vivere». L'iniziativa è realizzata grazie ai fondi raccolti in favore delle botteghe presepiali dall'associazione 'Uniti nel cuorè.

© RIPRODUZIONE RISERVATA