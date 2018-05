Napoli, è scontro tra Abc e Comune sul futuro di novanta lavoratori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 23 Maggio 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 23-05-2018 10:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Braccio di ferro tra Comune e Abc sulla stabilizzazione dei dipendenti Net Service, società controllata dell'azienda idrica, che da anni, con i suoi 90 operai qualificati, svolge una serie di mansioni indispensabili per la vita dell'acquedotto cittadino: dalla sostituzione dei contatori alla manutenzione delle tubature. Risorse preziose da valorizzare, per il commissario Abc Sergio D'Angelo, che a ottobre ha approvato una delibera che prevede la fusione per incorporazione di Net Service in Abc ancora inattuata. Un ramo da tagliare, per i responsabili degli uffici finanziari del Municipio, che, prendendo in parola il dettato della legge Madia, l'hanno messo nero su bianco nella delibera di riorganizzazione delle società partecipate approvata a febbraio: «Net Service va messa in liquidazione». Non chiudendo la strada, però, al contempo ad un dialogo con l'Abc sull'ipotesi di internalizzazione. Un tavolo di confronto è stato aperto. Ma c'è poco tempo. La deadline è fissata al prossimo settembre, altrimenti si rischia che possa scattare la cassa integrazione. Entro quella data il Comune dovrà dare una risposta, approvando la relativa delibera per la stabilizzazione dei lavoratori di Net Service.