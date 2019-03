La scuola di Napoli volta pagina: «Senza vaccinazioni due miei allievi a casa»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 11 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INTERVISTA Daniela De Crescenzo «Oggi due bambini della scuola dell'infanzia non potranno entrare in classe perché non sono in regola con la norma sulle vaccinazioni. Una scelta dolorosa ma doverosa. Nella mia scuola facciamo di tutto per trattenere i bambini in classe e invece questa volta siamo costretti a mandarli a casa»: Rossella De Feo è la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Bonghi del rione Luzzatti, quello dell'Amica Geniale. Da anni nell'istituto, frequentato anche da un...