Napoli, via Duomo riapre al traffico: «La città nuova prende forma»

Sarà riaperto lunedì 26 aprile a Napoli il tratto di via Duomo compreso tra via Fossataro/Via Ciccone e il corso Umberto, da tempo area di cantiere della nuova Stazione Metropolitana Linea 1 di piazza Nicola Amore. «Inizia a prendere forma - è scritto in una nota - l'assetto definitivo di circolazione veicolare e pedonale della piazza, in linea con il progetto degli architetti Massimiliano e Doriana Fuksas e nel rispetto delle prescrizioni impartite dal competente provveditorato e dalla Soprintendenza. In concomitanza con l'evoluzione dei lavori di completamento della Stazione e del prosieguo delle attività archeologiche di scavo del Tempio Isolimpico, una parte dello spazio riqualificato sarà restituito ai cittadini, così come la Stazione Duomo che sarà presto attiva e accessibile a tutti».

APPROFONDIMENTI L'AMBIENTE Napoli Est, torna il decoro nel parco di Barra e in piazza grazie ai... LA CAMORRA Napoli, donna ferita per errore dai killer: «Poi sono tornati... IL CANTIERE Via delle Repubbliche Marinare, 10 giorni all'abbattimento del...

«Negli ultimi mesi - dichiarano il vicesindaco Piscopo e l'assessore alla mobilità Gaudini - sono state attuate diverse fasi viabilistiche in piazza Nicola Amore finalizzate a garantire la regolare circolazione veicolare e pedonale di attraversamento della piazza in sinergia con l'evoluzione dei lavori della Metropolitana. L'obiettivo - continuano gli Assessori - è quello di consentire la funzionalità della Stazione e la riapertura della piazza, insieme con il prosieguo dei lavori e degli scavi archeologici del Tempio Isolimpico. Si tratta di un segnale importante per i cittadini e i commercianti che potranno finalmente vedere restituita una parte della piazza e, a breve, anche una nuova stazione della Metropolitana».