Napoli, a via Manzoni messa in sicurezza del marciapede: via tutte le ceppaie

Continuano in via Manzoni le operazioni di messa in sicurezza del marciapiede e della strada con la rimozione delle principali ceppaie che intralciano il passaggio pedonale. Le operazioni sono eseguite dal Pronto Intervento Urbano della Napoli Servizi e dirette dal dirigente del Servizio Strade su impulso dell’Assessorato ai lavori pubblici.

Stamani è stato effettuato un sopralluogo da parte dell'Assessore Alessandra Clemente assieme all'assessore al verde Luigi Felaco e al referente del Pronto Intervento Urbano e dell’Ufficio Strade.



I lavori proseguiranno con la rimozione totale delle ceppaie e con nuove piantumazioni, già finanziate da un progetto di Città Metropolitana, e con la riqualificazione della strada attraverso l'approvazione di uno specifico progetto di riqualificazione.