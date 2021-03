Napoli, Villa Comunale nel degrado: «Fuori subito i 14milioni sbandierati»

In merito all'affidamento della Villa comunale di Napoli all'Associazione “Green Care”, ASSOIMPREDIA (Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale) chiede al Sindaco e alla sua Giunta che fine abbiano fatto i 2 milioni previsti per quella che fu la “passeggiata più bella d’Europa” annunciati due anni fa.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Lockdown a Napoli, il flop dei nuovi divieti: parchi chiusi, piazze no IL CASO Napoli, i parchi sono chiusi ma nell’oasia Fuorigrotta...

Nel 2019, infatti, il Comune annunciò in pompa magna lo stanziamento di 14 milioni per la manutenzione dei parchi cittadini. Si trattava di risorse stanziate dal Piano strategico della Città metropolitana (Pon Metro-Patto per Napoli). Di questi 14, due erano destinati alla Villa comunale. Ad oggi non è stata appaltata alcuna gara.

"Assoimpredia si chiede e chiede all’Amministrazione - dice Alberto Patruno, Segretario di Assoimpredia - come possa Green Care, con soli 850mila euro, occuparsi della manutenzione ordinaria della Villa se prima non vengono appaltati e realizzati i lavori straordinari, quelli dei famosi da 2 milioni. Vengano impegnati subito i 14 milioni per ridare alla città l'utilizzo dei parchi cittadini".

© RIPRODUZIONE RISERVATA