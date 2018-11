Piazza Leonardo, cantiere senza fine: «Al posto dei box ora c'è una discarica»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 12 Novembre 2018, 09:01

Piazza Leonardo non ne può più. Il cantiere vomerese aperto nel 2013 per la costruzione dei box auto pertinenziali, oltre ad essere fermo, è diventato una discarica: «Topi, alberi caduti, transenne volanti, materiali di risulta, passanti che ci buttano la spazzatura», spiega Geremia Gargiulo, edicolante.Ieri mattina una manifestazione di protesta. Uno dei cartelli sul recinto malandato recita «Discarica 2.0, Grazie sindaco»; un altro: «La vergogna di piazza Leonardo». «Il problema ormai non riguarda più la costruzione dei box e le decisioni dei Tribunali, ma la sicurezza dei cittadini - continua Gargiulo - Si rischia sia per la salute sia per l'incolumità. Bisognerebbe togliere le transenne e bonificare l'area».