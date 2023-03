Napoli: weekend della prevenzione, esami gratuiti al distretto Asl del Vomero

A Napoli, sta per cominciare il week end della prevenzione supportato dalla campagna di informazione e sensibilizzazione "Io mi voglio bene" della Regione Campania in sinergia con l'Asl Napoli 1. Sabato 25 e domenica 26 marzo, saranno giornate dedicate in particolare alle donne e alla salute femminile ma non solo.

Il distretto sanitario 27 dell'Asl partenopea, sarà presente con l'allestimento di un punto informazione, in via Scarlatti, nel quartiere Vomero, dalle ore 9.00 alle 14.00 per effettuare prenotazioni di esami da eseguire gratuitamente al distretto anche nella stessa giornata. Un'attenzione particolare, dunque, sarà rivolta alla possibilità di eseguire mammografie per le donne dai 45 ai 69 anni e pap test, per una platea femminile dai 25 ai 64 anni.

Durante la due giorni della prevenzione, in via Scarlatti, saranno anche distribuiti kit per la prevenzione del tumore al colon-retto e il distretto Asl 27, in via San Gennaro ad Antignano, sarà aperto sia sabato 25 che domenica 26 dalle 9.00 fino alle 14 con la possibilità di eseguire l'accesso diretto per le mammografie e i pap test.