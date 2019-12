Natale a Napoli 2019: «Voglia ‘e turnà», La città di chi parte, di chi resta e di chi ha voglia di tornare. Il programma dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo è dedicato non solo ai napoletani e ai turisti, ma anche a tutte quelle napoletane e quei napoletani che sono dovuti andar via e che durante il periodo natalizio ritornano a casa.

Per i visitatori sarà in distribuzione un decalogo che vuole essere una guida alle buone pratiche per un turismo responsabile, distribuito nei musei comunale e nei due infopoint di piazza Cavour nei pressi del Museo Archeologico Nazionale e di Piazza Capuana, aperti nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni festivi dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Per la necessità della gestione e della delocalizzazione dei flussi turistici , viene promossa una ricognizione delle oltre 100 opere di STREET ART presenti sul territorio cittadino fornendo la loro ubicazione e le modalità per raggiungerle.

Evento emblematico di questa edizione è la kermesse BENTORNATI A CASA, in programma domenica 22 dicembre nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore. Un cast tutto al femminile si esibirà per l'occasione: Teresa De Sio, la cui storica canzone «Voglia ' e turnà» ha ispirato il titolo della manifestazione, il duo Ebbanesis e la giovane rapper Leslie. A condurre la serata saranno gli artisti di Casa Surace,.

ll festival SACRO SUD ANIME SALVE 2.0 è una rassegna di 12 concerti per la direzione artistica di Enzo Avitabile: artisti provenienti da diverse parti della terra, ognuno con la propria cultura, ognuno con la propria forma devozionale, uniti in un’unica rassegna, ospitati da un territorio che tradizionalmente è luogo di accoglienza.

Domenica 15 dicembre 2019 ore 20:00

3MA: BALLAKÉ SISSOKO, DRISS EL MALOUMI, RAJERY

(Mali / Marocco / Madagascar)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Lunedì 16 dicembre 2019 ore 20:00

MILDRED DANIELS “THE SONGBIRD” GOSPEL SINGERS (U.S.A.)

Chiesa di S. Giovanni Battista (San Giovanni a Teduccio)

Martedì 17 dicembre 2019 ore 20:00

ENSEMBLE DIVANA (India)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Giovedì 19 dicembre 2019

SAHAR AJDAMSANI (Iran) - ore 20:00

GIOVANNA MARINI (Italia) - ore 21:00

Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

Venerdì 20 dicembre 2019 ore 20:00

LULA PENA (Portogallo)

Chiesa Anglicana di Via San Pasquale a Chiaia

Sabato 21 dicembre 2019 ore 20:00

GIOVANNI LINDO FERRETTI (Italia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano)

Domenica 22 dicembre 2019 ore 20:00

UTO UGHI e BRUNO CANINO (Italia)

Basilica di San Domenico Maggiore

Venerdì 27 dicembre 2019 ore 20:00

CHARLESTON GOSPEL SINGERS (U.S.A.)

Chiesa di Santa Teresa del Bambino Gesù (Via Nicolardi)

Sabato 28 dicembre 2019 ore 20:00

ZIYA AZAZI (Turchia)

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia (Museo Diocesano)

Domenica 05 gennaio 2020 ore 20:00

GOSPEL TIMES (U.S.A.)

Chiesa di S. Alfonso Maria de’ Liguori e San Gerardo (Miano)

Lunedì 06 gennaio 2020 ore 21:00

ENZO AVITABILE in “VESUVIUS ASCENSION”

Con:

ASHRAF SHARIF KHAN (Pakinstan)

FURIO DI CASTRI

TONY ESPOSITO

GIANLUIGI DI FENZA

Chiesa di Santa Maria Donnaregina Nuova (Museo Diocesano)

La programmazione natalizia si compone inoltre di un altro importante festival dedicato alla scuola musicale napoletana del Settecento: il FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL '700 MUSICALE NAPOLETANO, che quest’anno realizza la sua ventesima edizione, diretto dal Maestro Enzo Amato e organizzato dalla associazione Domenico Scarlatti.

sabato 21 dicembre ore 20, 30

Domus Ars Via Santa Chiara 10

• LA CONTESA DELLE STAGIONI di Domenico Scarlatti

CORO FILARMONICO JUBILATE DEO - Giuseppe POLESE direttore

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Anna Daniela SESTITO direttore

Regia Riccardo CANESSA

World Premiere nuovo allestimento

La Serenata di Domenico Scarlatti La Contesa delle Stagioni di Domenico Scarlatti è un opera d’occasione scritta dal musicista napoletano in onore della Regina Maria Anna Giuseppina di Portogallo fu rappresentata forse per la prima ed unica volta, il 7 settembre del 1720 nel Palacio Real da Ribeira di Lisbona. Il nuovo allestimento è stato curato dal Regista Riccardo Canessa

lunedì 30 dicembre ore 20,30

Domus Ars

• LA CANTATA DEI PASTORI di Andrea Perrucci

Adattamento, arrangiamenti e direzione Carlo FAIELLO

Con Giovanni MAURIELLO, Elisabetta D’ACUNZO, Matteo MAURIELLO, Marianita CARFORA

La prima edizione fu pubblicata da Andrea Perrucci (1651-1706) nel 1698 con il titolo: Il Vero Lume tra l'Ombre, ovvero la Spelonca Arricchita per la Nascita del Verbo Umanato, usando lo pseudonimo di Ruggiero Casimiro Ugone.

Sarà presentato un nuovo allestimento con adattamento, arrangiamenti e revisione di Carlo Faiello con la partecipazione i Giovanni Mauriello.

sabato 4 gennaio ore 20,30

• OMAGGIO A ROSSINI

Sala Comencini Fondazione Circolo Artistico Politecnico

Gabriella COLECCHIA mezzosoprano

Gianni GAMBARDELLA pianoforte

Musiche di Gioacchino Rossini

domenica 5 gennaio ore 20,30

Domus Ars - Via S. Chiara, 10

• CIMAROSA E LA MUSICA SACRA

CORO FILARMONICO JUBILATE DEO - Giuseppe POLESE direttore

Musiche di Domenico Cimarosa

mercoledi 8 gennaio ore 20,30

Domus Ars Via Santa Chiara 10

• CIMAROSA JAZZ PROJECT

Luca SIGNORINI violoncello, Bruno PERSICO pianoforte

Enzo AMAZIO chitarra, Enrico DEL GAUDIO batteria, Valerio MOLA contrabbasso

venerdì 10 gennaio ore 19,30

Basilica di San Giovanni Maggiore

• VIRTUOSI

ORCHESTRA DA CAMERA DI NAPOLI Enzo AMATO direttore

Musiche di Domenico Scarlatti

World Premiere

Prima esecuzione mondiale per alcune sinfonie di Domenico Scarlatti per la revisione critica di Enzo Amato i cui manoscritti si trovano presso la Biblioteca Nazionale Francese a Parigi e fanno parte del fondo del Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

sabato 11 gennaio ore 20,30

Chiesa di Santa Maria Donnalbina

• PAISIELLO E IL SUO TEMPO

Francesco PARETI pianoforte

Musiche di Giovanni Paisiello e Domenico Cimarosa

domenica 19 gennaio ore 11,30

Chiesa di San Severo al Pendino

• LE ROSE DI ARBEN

di Max FUSCHETTO

World Premiere

sabato 24 gennaio ore 19,30

Chiesa di Santa Maria dell’Aiuto

• TRIO SONATE

Eleonora AMATO violino

Ilaria PERNA violino

Giampaolo NIGRO violoncello

Stefano INNAMORATI clavicembalo

Musiche di Niccolò Jommelli e Niccolò Porpora

World Premiere

Come un regalo di Natale, il musicista Marco Zurzolo e l'operatore culturale Mimmo Matania hanno regalato alla città uno spot sulla musica napoletana con la partecipazione straordinaria dell'attore Gianfranco Gallo che sarà diffuso da gennaio.

Dalle municipalità II e III, invece, due NOTTI BIANCHE in programma l'8 dicembre e il 14 dicembre: Notte d'arte Break Napoli e Sanità tà tà per vivere la città all'insegna della cultura, della musica, delle eccellenze dei territori con eventi gratuiti e diffusi.

SANITA' TA' TA'

domenica 8 dicembre ore 20:00

MAIN STAGE PIAZZA SANITÀ presenta Gianni Simioli

Ivan Granatino, Ida Rendano, Giovanni Block, Azul, Natale Galletta, Fede’n’Marlen, TheRivati, Francesco Da Vinci, Peppe Sox, Plug, Baloo, Marika Cecere, Aryarca, Bless, Giusy Attanasio, Mr. Hyde

STAGE VERGINI presenta Toni Tonelli

Paduano, Il Befolko, Ivo Mancino, Manco, Guastavoce, Tonia Cestari, Lena A., Toni Tonelli, Dafne, Barabba, Federa & Cuscini

STAGE MISERICORDIELLA

Oto & Bad Soul DJ, Enzo Cuomo, Biagio Foglia, Nicola Volli, Antonio Del Prete, Ritmi del Sud, Maximilian Heart

STAGE VIA FUORI PORTA A SAN GENNARO presenta Pulps

DJ Corrado Capasso, Umbro Del Prete Totò, Anema e Song, Ritmi del Sud, Pit Wine, Boro, Capatosta

STAGE GRADONI PALAZZO SAN FELICE presenta Massimo Penza

DJ Eugenio Capasso, Gennaro De Crescenzo, Teresa Moccia, Chiodo Fisso, Biagio Foglia, Penza-Serao-Bonetti, Compagnia Arrocco, Serpente Nero, Nap 12 Inch

STAGE CROCIFERI presenta Michele Montefusco

Giovanni Imparato, Albo Dub, Giordano Esposito, Milena Setola, Michele Montefusco, Misericordiella Band, Why Not - Ragazzi di Scampia, Bandita Sbandata, Ragazzi del Benedetto Croce, Zena

NOTTE D'ARTE BREAK NAPOLI

sabato 14 dicembre

II Municipalità

Una serata speciale con musica, cinema, aperture straordinarie di musei, performance e open stage per nuove proposte e incontri, tra gli artisti che hanno aderito alla filosofia di Break Napoli sono stati annunciati Tony Esposito, Maurizio De Giovanni, Maurizio Capone, Marco Zurzolo, Vincenzo Danise, Roxy in the Box (autrice del logo che rappresenta la manifestazione), Peppe Quintale, Maldestro, Rosaria De Cicco e Marina Rippa.



TU SCENDI DALLE SCALE dal 7 dicembre al 7 gennaio

Il Coordinamento Scale di Napoli, l'Assessorato all'Ambiente e l'Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Napoli presentano l'ottava edizione di Tu scendi dalle scale - Festival delle Scale di Napoli, un ricco calendario di appuntamenti lungo le scale della città che collegano la zona collinare al centro storico della città e che saranno animate da iniziative, trekking urbano, passeggiate letterarie e musicali e momenti di riflessione, conoscenza e valorizzazione.

Sabato 7 dicembre

trekking per le scale di Capodimonte

Appuntamento: Porta San Gennaro ore 10.30

Domenica 8 dicembre

"Come l'acqua che scorre: prosa e canto fluidi in Pedamentina"

Appuntamento: ore 10,30 Piazzale San Martino presso inizio Scala Pedamentina

Sabato 14 dicembre

Nell'Ambito dell'Iniziativa 40 anni al Castello, discesa della Pedamentina con la sosta al QI Quartiere Intelligente sullo Scalone ottocentesco Filangieri di Montesanto, guidata da Guido Liotti Coordinamento Scale di Napoli.

Sabato 14 dicembre

Scale narrate, scale musicali: dal Petraio a Chiaia.

ore 10.30 piazza Fuga ( funicolare centrale)

Sabato 14 dicembre ore 12,00

ore 12.00 gradini Francesco d'Andrea

Domenica 15 dicembre

L’imbrecciata di Pontecorvo. Una nobile scala verso la Porta Medina

Appuntamento: Piazza Mazzini ore 10.00

Giovedì 19 dicembre ore 12,00

Gradini Salita Pontecorvo

Sabato 21 dicembre

Passeggiata storico/musicale, a più voci lungo le Scale di Calata San Francesco.

Appuntamento: via Cilea, angolo vico Acitillo (altezza negozio di giocattoli "Casa mia") ore 10,00

Domenica 22 dicembre

Scale Pendino Santa Barbara: Scoprire Palazzo Penne tra l’architettura fascista e la Napoli medioevale.

Piazza Matteotti, via Diaz, via Medina, via S.Bartolomeo, rua Catalana, via Depretis, via Sedile di porto, Pendino Santa Barbara, piazza Monticelli

Appuntamento: piazza Matteotti ingresso Piazza Matteotti ingresso Posta centrale ore 10,00

Giovedì 26 dicembre 2019

"Come l'acqua che scorre: prosa e canto fluidi in Pedamentina"

Appuntamento:Ore 10,30 Piazzale San Martino presso inizio Scala Pedamentina

Giovedì 26 Dicembre 2019

Le scale della memoria di vico Sant'Aniello a Caponapoli

Chiesa Sant'Aniello a Caponapoli ore 19,30

Domenica 29 dicembre

Da Piazza Plebiscito a Castel dell'Ovo attraverso il Pallonetto di Santa Lucia

Appuntamento: Piazza del Plebiscito ingresso Palazzo Reale - ore 10.30

6 gennaio 2020

L'Ascensione a Capodimonte

da via Foria a Capodimonte attraverso il Moiariello con momenti di meditazione camminata

Appuntamento: Caserma Garibaldi ore 11:00

7 gennaio ore 18.00

presentazione Calendario Scattidipartecipazione presso Pizzeria Mammina Santa Brigida con proiezione di “scatti di Scale”

MUSICA

domenica 8 dicembre dalle ore 18 alle ore 24

Kesté, Largo San Giovanni Maggiore

Sunday Bloody Sunday - musica dal vivo

In un mercato musicale sempre più rivolto al commercio vuoto di contenuti e nuove proposte, il

Kestè vuole proporre la musica dal vivo con band napoletane emergenti e affermate.

domenica 8 dicembre ore 19.30

Complesso di Sant’Anna dei Lombardi, Piazza Monteoliveto 4

Concerto dell’Immacolata al Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

Olga de Majo, Luca Lupol, Lucio Lupoli, Natalya Apolenskaja, Sebastiano Brusco, Bruno Caricchio; Eleonora Mugliaccio

domenica 8 dicembre inizio ore 19.30

Complesso Monumentale Donnaregina – Largo Donnaregina

Concerto Gospel con Live Digital Painting

The Blue Gospel Singer, coro, Alex Amoresano, illustratore

domenica 8 dicembre ore 20.00

Complesso di Santa Maria La Nova, Via Santa Maria La Nova

Gospel all’Immacolata al Complesso di Santa Maria La Nova

Rita Ciccarelli & The Flowin’ Gospel

venerdì 13 dicembre ore 18.00

Sala della loggia, Maschio Angioino

Festival di Musica da Camera – XIX edizione

Miriam Guerrieri, violino, Alessandro Romagnoli, pianoforte

venerdì 13 dicembre ore 21.00

Sala Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18

EMILIA ZAMUNER DUO

Emilia Zamuner voce, Bruno Tescione chitarra

domenica 15 dicembre ore 11.30

Santa Lucia, Borgo Marinari

Seventheen Gospel e Soul Music

domenica 15 dicembre ore 12.00, ore 16.00 e ore 18.00

Basilica di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano

Tarantella Show al Complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore

Spettacolo folkloristico de I Guarracini

domenica 15 dicembre inizio ore 18.00

Cimitero delle Fontanelle

Fontanelle Candlelight

Performance musicale con arpa con lume di candela nello scenario delle Cimitero delle Fontanelle

lunedì 23 dicembre ore 18.30

Chiesa di San Vitale

Piazza San Vitale

Concerto Armonie del Natale

Coro Polifonico Flegreo

mercoledì 25 dicembre alle ore 20.00

Duomo di Napoli

Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo

Con l’esecuzione del brano di musica sacra contemporanea la Mass in Blue di Will Todd, composta nel 2003 e mai eseguita prima d’ora in Italia. Un'ambientazione jazz dinamica, edificante e molto popolare della massa latina che preserva il testo originale. L'opera presenta groove di guida e armonie blues ma anche citazioni connotate di canto gregoriano e grandi momenti di interazione musicale tra la solista ed il coro. Completano il concerto celebri carols natalizi per orchestra, solo e coro, revisionati per il Coro dei Cantori di Posillipo da Ciro Visco e Gaetano Raiola.

giovedì 26 dicembre ore 19.00

Sala del Capitolo, Convento di San Domenico Maggiore, vico San Domenico Maggiore 18

Tombola napoletana

spettacolo di Alan De Luca

sabato 28 dicembre ore 12.00 e ore 17.00

Complesso di San Lorenzo Maggiore, Piazza San Gaetano

Spettacoli teatrali a San Lorenzo Maggiore

Frozen e La Bella Addormentata

Rappresentazioni teatrali ispirate alle fiabe classiche con scenografie e costumi di grande fascino per bambini, famiglie, appassionati e nostalgici di tutte le età

domenica 29 dicembre ore 18.30

Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, via Costantinopoli

Concerto di Natale

Coro della Pietrasanta diretto dal Maestro Rosario Peluso

polifonia a cappella

Musiche di Brahms, Mendelssohn, Da Rold, Zecchi, Ghedini, Hassler, de Victoria, Byrd, Molfino, Rossini, Peluso, Esenvalds

mercoledì 1° gennaio ore 19.30

Teatro delle Palme, via Vetriera 12

Gran concerto di Capodanno 2020

Olga de Majo, Luca Lupoli, Lucio Lupoli, Giacomo Rizzo, Giuseppe Giorgio, Quartetto d’archi Aedon

Quartiere Vasto

Befana e spettacolo per bambini

Festa di quartiere – befana dedicata ai bambini con il messaggio della legalità contro la camorra – La Fratellanza

Vendita biglietti lotteria 1 euro

a cura dell’associazione di volontariato “Cente angels 02”

sabato 4 gennaio ore 10.00

Ludoteca dell'Azienda Ospedaliera nel Complesso della Real Casa Santa dell'Annunziata

Befana per i bambini adottati delle adozioni internazionali

Una festa multietnica all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione per i bambini di tutto il mondo adottati dalle famiglie di Napoli e provincia, preceduta dalla benedizione nella Basilica della SS. Annunziata Maggiore

A cura del Lions Club Napoli Host

