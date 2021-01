Napoli, parco Mascagna nel degrado: «Giostre pericolose, intervenite»

Giostrine rotte, prati inesistenti. Parliamo dei giardinetti Ruoppolo. Spesi già milione e mezzo di euro senza aver avuto nessun riscontro positivo del territorio, anzi, praticamente inutilizzabile.

«Diverse aiuole sono ridotte a campi in terra battuta, brulle, senza un filo d’erba e senza piante e fiori che le abbelliscano - sottolinea Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. - Alcune delle giostrine per i bambini, installate tempo addietro sul prato sintetico, tra le quali un'altalena e un dondolo, sono da tempo rotte mentre altre sono state eliminate. Inoltre la fontana all'interno del parco è stata da tempo svuotata».

Per Capodanno «è necessario l’intervento dell’amministrazione comunale, affinché venga predisposta una manutenzione costante e adeguata del parco, provvedendo in tempi brevi a tutte le opere manutentive necessarie per restituirlo alla piena fruibilità dei numerosi frequentatori, con particolare riguardo al ripristino delle giostrine rotte o eliminate e della fontana».



