Primo maggio a Napoli zona gialla: potenziati controlli e trasporto pubblico

Stamani si è tenuto in Questura il tavolo operativo per coordinare anche le risorse operative della Polizia Locale e della Protezione civile del Comune, utili ad offrire il massimo supporto alle attività, coordinate dal Questore, di controllo dei luoghi individuati dall’ordinanza sindacale sulle vie di accesso al mare e ai luoghi cittadini di maggiore attrattività.

Il tavolo, come è noto, recepisce le indicazioni del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza presieduto dal Prefetto Valentini e dal Sindaco de Magistris. «Ci appelliamo al senso di responsabilità della nostra cittadinanza per non vanificare i risultati conseguiti dagli sforzi collettivi del difficile periodo di chiusura imposta al fine di una riapertura in sicurezza, tanto attesa quanto necessaria. Saremo in campo con tutte le risorse della polizia locale e protezione civile a disposizione della cittadinanza e per intervenire, laddove ve ne fosse bisogno, al fine di dare il massimo supporto necessario» dichiarano le Assessore Alessandra Clemente e Rosaria Galiero.

Potenziato anche il trasporto pubblico grazie all’iniziativa promossa dal competente Assessorato. «Invito coloro che intendono recarsi in centro città o nelle zone del lungomare, a lasciare le proprie auto presso il parcheggio di via Brin e ad usufruire dei mezzi di trasporto pubblico che in occasione della festività del primo maggio saranno potenziati. Per fronteggiare, infatti, la maggiore domanda di mobilità dal parcheggio Brin verso Beverello-via Caracciolo, è prevista una linea 154 ‘rinforzata’ con periodicità nell’ordine dei 10’ sulla tratta Brin-Municipio S. Lucia. La linea sarà in servizio ininterrotto tra le 8.00 e le 21.00. Inoltre sarà potenziata la linea 4 con ulteriori tre tram e la corsia preferenziale dell'asse costiero sarà presidiata dagli ausiliari della sosta, in sinergia con la polizia locale, per assicurare la massima fluidità del trasporto pubblico. Domani cerchiamo tutti di muoverci responsabilmente anche per il rispetto dei tanti lavoratori che saranno, come sempre, al servizio dei cittadini» ha dichiarato l'Assessore al Trasporto Pubblico e alla Mobilità Marco Gaudini.