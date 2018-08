Il costone di Procida si sbriciola, l'allarme dei geologi: «Il rischio è continuo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 27 Agosto 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2018 08:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggetta della frana è sotto sequestro. E la prima relazione dei carabinieri di Procida e Ischia alla procura - in partenza in queste ore - servirà a stabilire gli accertamenti necessari sul tratto di spiaggia della Chiaia dove tra l'altro ieri e ieri all'alba si sono abbattute due frane nel giro di una decina d'ore. Un tratto di costa procidana considerato sicuro, anche secondo la carta delle coste isolane allegata all'ordinanza per la sicurezza in mare che è stata aggiornata per l'ultima volta nel 2016 e che, come ha richiesto il comandante circomare di Procida tenente Paola Scaramozzino, dovrà ora essere rivista e rivalutata nei suoi confini. L'immagine di quel fronte di pietrisco largo dieci metri che si sbriciola a mare sfiorando i bagnanti dell'ora di pranzo e la replica minore dell'alba di ieri, per un totale di una trentina di metri cubi di sassi piovuti dal costone, va presa per quel che è. Un avvertimento. Un segnale del territorio. Una richiesta di intervento e prevenzione e, quindi, di spesa. Tanta spesa in tempi in cui l'isola deve battersi anche per mantenere un presidio ospedaliero.