Monte Faito, un anno dopo gli incendi tra traffico e rifiuti con il boom di turisti

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00

CASTELLAMMARE - I fusti degli alberi sono ancora anneriti, la natura violata dalle fiamme porta addosso ancora i segni del disastro ambientale che un anno fa colpì il Monte Faito. Era Ferragosto, invece dei turisti qui si videro i roghi appiccati da un 60enne di Vico Equense che poi, messo alle strette dai carabinieri, confessò: «Ho preso i fiammiferi e ho dato fuoco, non so perché l'ho fatto». Poche parole per spiegare un gesto che distrusse 18 ettari di bosco in soli due giorni. L'estate da incubo proseguì per tutto il mese, le fiamme salirono poi dai comuni dei Monti Lattari, Pimonte e Agerola in particolare. A un anno di distanza le colonne di fumo, la paura, il coraggio di chi tentò con mezzi di fortuna di contrastare il fuoco sono solo un ricordo. Oggi il villaggio Monte Faito è rinato grazie alla mobilitazione di istituzioni, volontari e imprenditori. Il primo segnale di cambiamento arriva dalla funivia, aperta regolarmente da aprile con orari sempre più flessibili, fino alla settimana di Ferragosto con corse fino alle dieci di sera, portando quassù 50mila persone. Ma i problemi non sono finiti: sono solo cambiati.