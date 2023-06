«La città è di chi la abita», la manifestazione Resta Abitante

Si è svolta ieri a Piazza Dante la manifestazione cittadina Resta abitante. L’azione contro il caro affitti e gli sfratti causati dall'eccesso di case vacanza è promossa da Rete Set Napoli (Sud Europa di fronte alla Turistificazione) ed è stata abbracciata da un gran numero di enti ed associazioni cittadine.

Obiettivo della protesta è evidenziare le difficoltà vissute dai residenti per via dell’aumento incontrollato del turismo di massa, che ha inevitabilmente condotto all'aumento del numero di case vacanze e a un numero insufficiente di offerte abitative per i residenti.

Con la mobilitazione, i cittadini si fanno portatori di richieste ben precise. Si chiede un regolamento partecipato contro l’aumento delle case vacanze, lo stop alla speculazione e agli sfratti, la promozione di politiche che tutelino il diritto alla casa, che facilitino l’accesso al mercato dell’affitto per gli studenti e che contrastino il caro affitti, nonché il recupero di suolo pubblico a vantaggio dei cittadini.

Nel corso della medesima giornata, l’Amministrazione comunale ha dato il via a Dialoghi sull’abitare, il ciclo di incontri dedicato all’emergenza abitativa e al fenomeno dei senza fissa dimora.

Tre giornate di dialogo tra istituzioni, esperti e cittadinanza per affrontare tematiche cruciali, tra cui l’occupazione illegittima, l’accesso alla casa popolare, il mercato dell’affitto per studenti, giovani lavoratori e fasce medie.