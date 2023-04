Boom turistico a Napoli, necessario un intervento strategico mirato?

Le bellezze naturalistiche, i siti storici e il peculiare carattere etnologico di Napoli attraggono, seducono e incantano da secoli i viandanti. Un'eredità di antica data che si manifesta oggi nei suoi effetti più critici.

Napoli è stata meta turistica immancabile del Grand Tour, quando Goethe ne restituì un singolare ritratto nel suo “Viaggio in Italia”. La città è apparsa anche tra le pagine delle illustri guide turistiche dell’editore tedesco Baedeker, di cui, tra gli altri, si servì il filosofo Walter Benjamin nel corso del suo soggiorno a Capri, teatro del fatale incontro con la drammaturga lettone Asja Lacis.

Non stupisce, dunque, la grande popolarità recentemente riscossa dalla città partenopea; d’altra parte, tuttavia, parallelamente al consolidamento dei flussi turistici, emerge oggi l’esigenza di una regolamentazione che faccia fronte all’aumento vertiginoso del turismo di massa.

È a partire da queste riflessioni che l’associazione civica Vivoanapoli ha organizzato il confronto pubblico «Turismo: dalla pianificazione alla realizzazione, quale strategia per Napoli città metropolitana e per la Campania». Tenutosi presso la Banca Fideuram in via Domenico Morelli, l’evento, coordinato da Emilia Leonetti, presidentessa di Vivoanapoli, ha riunito istituzioni, società di servizi e cittadini, proponendo dunque un approccio pluridisciplinare al tema.

Dal fronte istituzionale sono intervenuti Felice Casucci, Assessore al Turismo della regione Campania, Carmine Lo Sapio, Sindaco della città di Pompei con Delega al Turismo, e Mariano Scotto di Vetta, Assessore del comune di Bacoli. Assente invece l’amministrazione comunale di Napoli, come ha lamentato la platea dei presenti. Tra i relatori anche Raffaele Cercola, professore ordinario di Marketing Territoriale all’Università della Campania L. Vanvitelli, e alcuni rappresentanti delle società di servizi EAV, FIPE Confcommercio Campania e Abbac GuestItaly.

Il tema oggetto del confronto, considerati gli interessi in gioco e le percentuali “incoming” in costante aumento, si è rivelato scottante. I presenti hanno infatti riconosciuto all’unanimità l’urgenza di un intervento istituzionale strategico che miri al controllo degli arrivi per far sì che il turismo, indubbia risorsa economica, non si trasformi in motore di snaturamento identitario. Necessario, dunque, tutelare la vivibilità di Napoli, combattere il turismo di massa incontrollato, favorire il turismo stanziale e incrementare le politiche di coesione sul territorio. Tutto ciò al fine di promuovere un turismo autenticamente sostenibile, che rispetti le capacità di carico dei luoghi, risorse non rinnovabili costantemente a rischio di trasformarsi in spazi turistici “consumati”.

Se da una parte, dunque, sembrerebbero necessarie restrizioni e pianificazioni ben precise sul modello di alcune città italiane, dall’altra è emersa l’importanza dell’implementazione della qualità dei servizi del terzo settore. In particolare, rivestirebbero primaria urgenza l’intervento in ambito infrastrutturale, il miglioramento della comunicazione e dell’immagine, gli investimenti in innovazione e digitalizzazione, nonché la tutela costante della vivibilità dei siti turistici, quindi la sicurezza, la pulizia, il decoro e l’accoglienza degli stessi.

Ne deriva, dunque, la necessità una governance capace di reagire alle sfide in atto attraverso la regolamentazione dei flussi turistici e la tutela dei diritti dei residenti, al fine di rendere il turismo una durevole opportunità collettiva, più che un fugace annichilimento di massa.