Santuario di Pompei, pellegrinaggio solo virtuale per il secondo anno consecutivo

Sarà un pellegrinaggio solo virtuale, sabato 29 maggio, per i fedeli della tradizionale marcia di preghiera dell' ultimo Sabato del mese di maggio, per raggiungere il Santuario della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei, per chiudere in questo modo il mese mariano. Per il secondo anno, le regole anti-assembramento dovute alla pandemia impediscono il tradizionale cammino fino alla città mariana.

APPROFONDIMENTI LA FEDE Unitalsi, ripartono i pellegrinaggi: ​«Un segno di... VATICANO Papa Francesco nel 2022 potrebbe andare in Spagna a chiudere...

L'alternativa è quella di tenersi in contatto con il Santuario mediante una diretta streaming che, alle 12.30, sulla pagina Facebook e sul canale Youtube dell'Azione Cattolica di Napoli, offrirà la possibilità di seguire la preghiera che sarà recitata nella Basilica del Carmine Maggiore , a Napoli , e che darà inizio al pellegrinaggio virtuale. Un pellegrinaggio vissuto in forma e comunione spirituale, senza cammino organizzato, «perché - spiega una nota del Santuario - la cura della persona e il senso di responsabilità devono essere la nostra prima testimonianza, il nostro primo atto di amore e di fede». L' iniziativa è dei giovani dell'Azione cattolica di Napoli e di Sorrento. Saranno soltanto due i pellegrini che, inviati dal Vescovo, cammineranno in rappresentanza di tutti i fedeli e che, simbolicamente, porteranno un segno da Napoli a Pompei. Alle 16.30, alle 17.15, alle 18 e alle 18.45, ci sarà la preghiera, sempre in diretta streaming, dal Seminario e dalle parrocchie della Diocesi. La recita del santo Rosario meditato alle ore 20 e la Santa Messa delle 20.30, presiedute dall'Arcivescovo di Napoli, Monsignore Domenico Battaglia, e trasmesse in diretta da «Canale 21», chiuderanno il pellegrinaggio.