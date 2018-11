Scampia, apre il presidio territoriale di Libera dedicato ad Antonio Landieri

Domenica 18 Novembre 2018, 19:31

Martedì 20 novembre alle 10 del mattino sarà inaugurato il presidio territoriale di Libera Scampia. La cerimonia si terrà nella sede dell’associazione Dream Team – Donne in Rete, sita in via Galileo Galilei n. 5, organizzazione che opera nel quartiere per la difesa dei diritti delle donne, ma che non si limita solo ad attività legate al mondo femminile. Perciò questa iniziativa è il naturale proseguimento di un impegno che l’ha già vista in passato protagonista di numerosi eventi finalizzati a sensibilizzare i cittadini, soprattutto quelli più giovani, sulla necessità di mobilitarsi contro l’azione violenta dei clan criminali.«Oggi scegliamo di dare inizio al nostro impegno ufficiale con Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie, in linea con le finalità del nostro statuto – afferma Patrizia Palumbo, presidente di Dream Team – Donne in Rete –. Per questo abbiamo deciso di aprire il presidio territoriale di Libera Scampia nella nostra sede, intitolandolo ad Antonio Landieri, vittima innocente di camorra».Antonio aveva 25 anni quando il 6 novembre 2004 venne colpito dai proiettili di un commando di scissionisti, che scaricò la sua furia omicida su un gruppo di ragazzi intenti a giocare intorno a un bigliardino. I suoi amici riuscirono a scappare rimediando solo delle ferite alle gambe, mentre ‘o T – era questo il soprannome di Antonio, dovuto alla sua conformazione fisica – non riuscì a mettersi in salvo, rallentato nei movimenti dal grave handicap motorio di cui era affetto. E a rilento è arrivata anche la dichiarazione di vittima innocente di camorra, ufficializzata solo dieci anni dopo la sua morte. Ci sono voluti pazienti indagini e l’impegno di amici e parenti per stabilire che Antonio non era un criminale e che con la guerra tra il clan Di Lauro e gli scissionisti non c’entrava nulla.Ora, riabilitata la persona sul piano legale, il quartiere cerca ci riabilitarne la memoria: qualche mese fa gli fu intitolato il nuovo stadio di Scampia e in suo ricordo lo scorso 6 novembre è stato piantato un ciliegio nei giardini di largo Dino Battaglia. Da martedì anche il presidio di Libera porterà il suo nome. Per l’occasione lungo le mura perimetrali della sede di via Galilei è stata allestita anche la mostra “#NonInvano” promossa dalla fondazione Polis: 109 volti per fare memoria di tutte le vittime della violenza criminale. All’inaugurazione, a cui sono stati invitati i rappresentanti delle istituzioni locali, saranno presenti i referenti di libera regionali e provinciali.