Sicurezza nelle scuole, i progetti approvati dalla giunta comunale di Napoli

Continua l'impegno per la messa in sicurezza delle scuole napoletane secondo la programmazione finanziata con Patto per Napoli, con i cui fondi sono finanziati anche interventi per la sicurezza.

Su proposta dell’assessore alla scuola Annamaria Palmieri sono state approvate in giunta 3 delibere inerenti i progetti definitivi ed esecutivi degli interventi:

- per la messa in sicurezza dei solai di copertura del 54º Circolo didattico Scherillo (plesso centrale di via S. Manna) con sistema di antisfondellamento e rifacimento del sistema di impermeabilizzazione del piano terra e del primo piano per un importo di 352.000 € e del piano secondo e palestra per un totale di 295.000 €;

- per la messa in sicurezza, in relazione all’ottenimento del nuovo CPI, degli edifici scolastici 84º CD E A Mario, 36º CD Vanvitelli e SMS Viale delle Acacie, per un totale di 143.000 € circa;

- per il rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura presso l’IC Casanova, l’IC Miraglia, IC Bovio e l'IC Sogliano per un importo complessivo di 460.000 € circa.

APPROFONDIMENTI LA SCUOLA Campania, patto scuole-esercito per la rete di scopo della... IL CASO Caos scuole: Cgil, Cisl, Uil di categoria, Snals e Confsal proclamano... I NODI Asili, mancano i fondi per assumere le maestre: 373 bimbi restano...



Inoltre, finalmente, dopo circa un anno, in data 10 maggio è giunta da Roma la comunicazione di piena efficacia dell'accordo tra il Comune di Napoli e il Ministero allo Sport (Direzione Sport e Salute) per la messa in sicurezza e l'adeguamento del campetto esterno dell'IC Vittorino da Feltre: l'accordo prevede un finanziamento di circa 250.000 euro al progetto che è stato redatto lo scorso anno dai tecnici comunali, che si metteranno subito al lavoro per indire anche questa gara.