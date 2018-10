Sorrento, i bagni della Regina Giovanna tra i beni tutelati dal Fai

Giovedì 18 Ottobre 2018, 12:37

SORRENTO - Fino al prossimo 30 novembre prossimo sarà possibile votare, sul sito www.iluoghidelcuore.it, le località da inserire tra quelle da tutelare attraverso all'intervento del Fai, il Fondo Ambiente Italiano. Un obiettivo al quale punta anche l'amministrazione comunale di Sorrento per il sito archeologico e naturalistico dei bagni della Regina Giovanna, meta di centinaia di bagnanti ed escursionisti soprattutto durante l'estate.Nella speciale classifica dei 20mila luoghi del cuore per i quali si può votare, quello del Capo di Sorrento è attualmente al 29mo posto con oltre 2mila e 600 preferenze. Nel sito si mescolano storia e leggenda. Qui, infatti, la Regina Giovanna D’angiò amava fare il bagno e, tra fine del Trecento e l'inizio del Quattrocento, si ritirava in villeggiatura accompagnata dai suoi giovanissimi amanti. Sempre da quelle parti si stagliava, nel primo secolo avanti Cristo, la villa marittima di Pollio Felice: un gioiello di cui oggi sono visibili i resti, sistematicamente sfregiati da writers, clochard ed escursionisti indisciplinati.Anche per questo il Comune punta a inserire i bagni della Regina Giovanna tra i siti tutelati dal Fai: «Abbiamo partecipato con entusiasmo a questa iniziativa già questa estate sensibilizzando i numerosissimi visitatori del sito – spiega il consigliere comunale Luigi Di Prisco - Questa iniziativa è stata fortemente voluta dal sindaco Giuseppe Cuomo ed è la naturale prosecuzione di un programma importante avviato ad aprile scorso con il Fai, in occasione delle Giornate di Primavera, e volto a valorizzare i nostri beni culturali. In quella occasione abbiamo installato nel sito alcuni totem turistici che ne spiegano l’importanza sotto il profilo storico e culturale».