Torre Annunziata, sversamento di liquami in mare: è l'ennesimo caso dall'inizio dell'estate

Mercoledì 22 Agosto 2018, 18:47 - Ultimo aggiornamento: 22-08-2018 18:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE ANNUNZIATA - Una vera e propria cascata artificiale di acqua sporca e dal pessimo odore. È l’ennesimo scarico abusivo sversato a mare durante i momenti di pioggia che stanno caratterizzando i pomeriggi di agosto. Nel video, girato ieri pomeriggio nella zona di Mancinelli al confine con Torre del Greco, un cittadino torrese diventa spettatore dello scempio ambientale.L’uomo, che sostiene di essersi appostato nella zona proprio per vedere con i suoi occhi quanto gli hanno riferito, alle prime gocce di pioggia si rifugia sotto l’ombrellone che aveva incastrato tra gli scogli, ed inizia ad assistere allo sbocco del fiume di liquami. Prende il cellulare e filma la scena, commentando quello che vede: «Guarda cosa scende quando piove – dice nel video – Aprono le vasche, approfittano che piove e scaricano tutto a mare. Acqua sporca, immondizia, schiuma. Guarda cosa succede qui. Bisogna capire chi scarica: non riuscite a sentire la puzza. L’abbiamo preso in pieno, ci siamo appostati per capire dal vivo quello che già ci avevano raccontato. È esagerato, uno scarico enorme». Poi l’appello alle autorità e alle forze dell’ordine: «Siete pregati di vedere cosa succede in questa zona. Non se ne può – conclude – bisogna dire basta».Non è la prima volta che capita un episodio simile sulle spiagge di Torre Annunziata o nelle zone di confine con Torre del Greco. Meno di un mese fa, a Capo Oncino, un ignaro bagnante, durante una pioggia improvvisa, filma un altro scarico a mare di liquami. Il video fa il giro della rete, collezionando oltre centomila visualizzazioni e migliaia tra condivisioni e reaction negative.Pochi giorni fa, infine, è stata la volta del porto oplontino, nel tratto dove sono ormeggiate le piccole barche dei pescatori. Sempre durante la pioggia uno scarico a mare di acqua visibilmente sporca.