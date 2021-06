Napoli, mare e passeggiate al fresco per sfuggire alla cappa di caldo

C'è chi preferisce il mare ad una bella passeggiata al fresco o chi suggerisce di cambiare alimentazione e restare in casa. I pareri dei napoletani, su come affrontare questa ondata di afa ed umido, sono discordanti ma tutti concordano su una cosa: il caldo di questi giorni è insopportabile.

Una condizione di disagio inaspettato con temperature al di sopra delle medie stagionali che hanno spinto la protezione civile della Campania ad emanare, sino al prossimo venerdì, un avviso di criticità per rischio meteo da “ondata di calore”. Una comunicazione recepita subito dai cittadini che in poco tempo, hanno affollato le spiagge del litorale per un tuffo rinfrescante. «Non c'è altro modo per combattere il calore – affermano sul lungomare – anche se oggi c'è parecchio vento ed il sole è coperto. Proprio questa condizione di mancanza di luce fa aumentare l'umidità che ha creato una cappa di calore insopportabile. I rimedi però sono tanti non c'è solo il mare».

Una serie di alternative – quelle descritte dalla gente in strada – che variano dalle passeggiate al fresco in un parco pubblico, alla consumazione di cibi e bevande rinfrescanti. «Non bisogna restare chiusi in uno schema predefinito perchè non c'è solo il mare. La nostra città offre tante possibilità di svago e di contrasto al calore. Abbiamo diverse aree alberate dove è possibile passeggiare in serenità, o in compagnia scambiando quattro chiacchiere con un amico. Ma non solo. Abbiamo anche tante altre alternative offerte dalla nostra alimentazione. Possiamo mangiare qualcosa di rigenerante o bere una bella limonata fresca. Anche questo aiuta ad affrontare meglio il caldo africano che viviamo in questi giorni».