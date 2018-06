Universiadi a Napoli, ce la faremo? Martedì il vertice decisivo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 30 Giugno 2018, 08:00 - Ultimo aggiornamento: 30-06-2018 08:00

Il D-day è il 3 luglio: è il giorno in cui si decide il destino delle Universiadi. A un anno dall'inizio della manifestazione, infatti, sono state avviate le procedure per quello che sembrava l'ostacolo maggiore, cioè i lavori sui 63 impianti sportivi. Martedì prossimo, però, tutto torna in discussione nel vertice di Roma con la federazione internazionale sport universitari (Fisu) che vuole verificare «la piena cooperazione di tutte le parti coinvolte». Il nuovo governo deve chiarire se l'interesse per la manifestazione resta nazionale. A presiedere l'incontro, tuttavia, c'è un leghista, Giancarlo Giorgetti, che si troverà di fronte due esponenti meridionali a lui antitetici come Luigi de Magistris e Vincenzo De Luca. E il fronte napoletano si presenta diviso tra Regione da una parte e Coni, Comune e commissario dall'altro per la questione del villaggio olimpico alla Mostra d'Oltremare. A complicare tutto la necessità di trovare altri fondi perché sistemare le casette a Fuorigrotta costa oltre 60 milioni.Il primo punto è internazionale: la Fisu ha puntato tutto su Napoli. Il suo sito è uno spot impagabile per la città: «Immaginate di giocare la finale del tennis sul lungomare del Golfo all'ombra del Vesuvio e di Capri: lo scenario per uno sport agonistico estivo non può essere più emozionante». I vertici Fisu, però, vogliono essere sicuri che tutte le istituzioni italiane cooperino per la riuscita della manifestazione.