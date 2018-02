Università, al Suor Orsola Benincasa test d'ingresso in primavera

Venerdì 16 Febbraio 2018, 13:32

Molti studenti campani da quest'anno non dovranno più attendere settembre per conoscere la propria sorte sull'ammissione ad alcuni dei principali corsi di laurea a numero programmato. Dopo la sperimentazione dello scorso anno l'Università Suor Orsola Benincasa ha, infatti, varato in via definitiva una sessione stabile di test d'ingresso in primavera per i corsi di laurea in Economia, Giurisprudenza, Psicologia e Scienze della Comunicazione dal 12 al 23 marzo. Ai test, fa sapere una nota, sarà possibile iscriversi anche esclusivamente online (fino al 22 marzo, cioè il giorno antecedente l'ultima giornata di test) selezionando il giorno e l'orario di proprio gradimento per sostenere la prova in Ateneo (ci saranno quattro sessioni giornaliere). Alle prove possono partecipare tutti coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o che lo conseguiranno nell'anno scolastico 2017-18. La partecipazione al test d'ingresso è gratuita ed è possibile iscriversi anche a più di un test per poi riservarsi la possibilità di scegliere a quale corso iscriversi.«La rivoluzione che anticipa la scelta dell'Università - si sottolinea - varrà anche per le immatricolazione ai corsi ad accesso libero: Scienze dell'educazione, Lingue e culturale moderne e Scienze dei Beni Culturali: turismo, arte e archeologia. Sarà possibile iscriversi a questi corsi già dal 27 marzo». «Ancora una volta al Suor Orsola - spiega Paola Villani, direttore del Servizio di Orientamento dell'Ateneo - abbiamo provato a mettere al centro delle nostre scelte le esigenze degli studenti che avranno l'opportunità di iniziare a confrontarsi con la scelta del proprio futuro con ampio anticipo anche con la possibilità di sbagliare e riprovare il test qualche mese dopo o di provare più opzioni e magari cambiare idea».Per coloro che, infatti, non supereranno o non sosterranno i test d'ingresso nella sessione primaverile ci saranno altre due possibilità: una sessione estiva (9-20 luglio) alla quale ci si potrà iscrivere già dal 27 marzo e una sessione autunnale (5-26 settembre) alla quale ci si potrà iscrivere sempre fino al giorno prima dell'ultima scadenza. Ci sarà invece il 14 settembre il test d'ingresso per l'iscrizione al Corso di Laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria, direttamente abilitante all'insegnamento nella scuola per l'infanzia e nella scuola primaria, e il 10 ottobre quello per l'accesso al Corso di laurea magistrale in Conservazione e Restauro dei beni culturali, «uno dei pochi in Italia direttamente abilitante all'esercizio della professione del restauratore».Tutte le novità sui test d'ingresso saranno presentate a partire da lunedì nel corso delle cinque giornate annuali del tradizionale appuntamento con l'Open Week organizzato dal Servizio di Orientamento dell'Università Suor Orsola Benincasa.