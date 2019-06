Sabato 8 Giugno 2019, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 16:07

È in corso lo sgombero di 30 nuclei familiari residenti nel palazzo di Via Duomo a Napoli dal quale si sono staccati i pezzi di cornicione che hanno colpito, uccidendolo, il commerciante Rosario Padolino. La magistratura ha autorizzato i lavori di immediata messa in sicurezza della facciata dello stabile al termine dei quali i residenti potranno rientrare.