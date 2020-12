Via Cilea si illumina di luce e speranza. Nonostante il Covid e le difficoltà di questo momento storico così complicato, arriva un segnale forte da parte dei commercianti della quartiere vomerese che non intendono arrendersi. L'associazione dei commercianti di via Cilea, in controtendenza rispetto ad altre aree del quartiere collinare, hanno infatti deciso di accendere le luminarie, un gesto che rappresenta la voglia di tornare alla normalità disarmante e che rappresenta anche un segnale di speranza per il futuro. lanciare un messaggio ben preciso: nessuno spegnerà il Natale.

APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Covid a Salerno tra aperitivi e shopping:«Tutti nei vicoli,... L'INAUGURAZIONE Napoli, si accendono le luci dell'albero di Natale al Plebiscito

LEGGI ANCHE Covid a Salerno tra aperitivi e shopping: «Tutti nei vicoli, come nelle Luci d'Artista»

«La pandemia - spiegano i rappresentanti dei commercianti di via Cilea - ci ha rubato la vita così per come l’avevamo sempre conosciuta. Una vita che forse fino a marzo davamo scontata, lamentandoci delle cose più futili. Molti hanno perso una persona cara, altri hanno avuto grandissimi danni economici, tutti abbiamo avuto un enorme danno psicologico da questa costante precarietà che adesso dobbiamo affrontare. Ma a noi, commercianti di via Cilea e zone limitrofe, ha anche concesso nuove opportunità, ci ha fatto incontrare e unire ancor di più nel momento di bisogno e forse ci ha anche reso delle persone migliori. Si è consolidata in noi la convinzione che insieme tutto è possibile. Ecco perché abbiamo fortemente voluto illuminare la nostra strada a nostre spese. E siamo fieri del fatto che Via Cilea quest’anno sarà una delle pochissime strade a Napoli illuminate per il Natale. Nonostante tutto, dobbiamo cercare di guardare avanti, tenere la testa alta e stringere i denti. Per le nostre attività, per le nostre famiglie e anche per noi stessi».

Circa 50 esercenti della zona si sono quindi autotassati per permettere l'installazione delle luminarie natalizie, rendendo la strada illuminata, a differenza di vie altre arterie dello shopping come via Luca Giordano e via Scarlatti che hanno sempre rappresentato l'epicentro dell'acquisto natalizio vomerese. «Pur comprendendo il difficile momento - spiegano i commercianti - abbiamo deciso di voler dare un segno di speranza, di forza e di unità. Il nostro vuole essere un segnale di speranza, una luce che possa illuminare il futuro di tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA