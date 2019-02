Addio box, è caos sosta a piazza Leonardo: «Il Vomero di serie B»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 18 Febbraio 2019, 07:00

Piazza Leonardo è la foto di una delusione, di un miglioramento fallito, di un possibile sogno infranto: è un parcheggio selvaggio al posto dei box auto sotterranei, una somma di avvallamenti stradali al posto di panchine e aiuole fiorite. Dei sette anni spesi per la progettazione e la costruzione dei 150 garage e delle relative opere di riqualificazione che avrebbero dovuto abbellire il Vomero, oggi restano doppie file di auto intrecciate davanti alle anziane transenne del cantiere in disuso, restano la «fogna collassata» nei giorni scorsi e le due voragini che hanno squarciato l'asfalto, restano negozi chiusi o in calo di vendite. Quello che resta, come sempre, si fonde con ciò che arriva: la preoccupazione dei commercianti, che segnalano «nuovi avvallamenti all'incrocio con via Suarez», e la rabbia rosso vivo dei residenti. Alcuni di loro i parcheggi non li volevano. Altri, invece, «avevano investito nei box e hanno perso decine di migliaia di euro», sospira Marco Ortino. Come tutte le delusioni, piazza Leonardo è un limbo da cui è difficile uscire.