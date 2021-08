Voragine a Fuorigrotta, il Rione Lauro resta senz'acqua

Tragedia sfiorata al Rione Lauro di Fuorigrotta. Nella serata di mercoledì una Fiat Panda con a con a bordo mamma, papà e figlioletto è finita inghiottita in una voragine: tutti salvi eccetto qualche ferita. E se gli occupanti della vettura hanno potuto tirare un sospiro di sollievo non è stato così per circa 800 famiglie della zona che, proprio a causa della voragine che si è aperta sulla strada, sono da ieri con i rubinetti a secco e senza...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati