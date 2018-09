Yacht, patto tra i porti di Napoli: la sosta vale fino a ventimila euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 13 Settembre 2018, 11:30

Un marchio per i porti turistici campani. Un simbolo di qualità ma anche un lasciapassare verso quello scrigno di tesori offerto dal territorio che non ha eguali nel Mediterraneo. Lo studio commissionato dall'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale ha dimostrato che i grandi yacht sono attratti dalla costa campana e portano ricchezza, tanta. Addirittura più delle navi da crociera, è stato detto durante la presentazione del lavoro che l'Adsp ha affidato a Risposte Turismo, un'agenzia veneziana specializzata nello studio dei fenomeni legati al turismo. È certo che il crocierista del grande yacht lascia più soldi del crocierista della nave (da 1.000 a 5.000 euro o da 5.000 a 20.000 nel caso di porti molto attrattivi, come Capri). È anche vero, però, che le compagnie da crociera assicurano continuità mentre i movimenti dei grandi yacht seguono andamenti difficili da fidelizzare. Intanto, però, il fenomeno c'è, è rilevante, è merita approfondimento.