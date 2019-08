Giovedì 15 Agosto 2019, 14:53

LAGO PATRIA. È esasperato Christian Guida, uno dei soci della pizzeria Add’e’ Scugnizzi di Lago Patria. Solo ieri sera l’ultimo colpo in pochi mesi subito dall’uomo che in poche settimane è stato vittima di 2 furti in casa, 1 auto rubata e 2 furti in pizzeria. Stanotte hanno rubato la targa dell’auto utilizzata per le consegne a domicilio. “Così non si può andare avanti - dice il signor Guida -. Ringrazio pubblicamente chi ci ha preso di mira stanotte che ha rubato la targa per andare a fare chissà quale reato. Nel frattempo non so per quanto tempo dovrò tenere la macchina ferma, quanto spenderò per le targhe e quanto tempo perderò per la denuncia”. A questo bisogna aggiungere le decine di vetri rotti alle auto fuori alla pizzeria dell’imprenditore ormai esausto e stanco di questo andazzo.