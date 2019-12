«Deponete le armi». E' l'appello del cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di Napoli, nel giorno dell'Immacolata, ai camorristi e ai malavitosi in occasione dell'atto di affidamento della città alla Madonna.

«A voi tutti, che usate le armi per uccidere io grido, il nome di Dio nostro padre, di deporre le armi. Aprite le vostre mani - invoca - lasciate cadere i coltelli che spargono sangue, morte del lutto, che reclamano vendetta perché l'odio provoca altro odio».



«Gettate le armi, anche in una chiesa se volete, restando nell'anonimato - sottolinea - e riconsegnerete al mondo, alla città e ai vostri cari un presente e un futuro degno del dono della vita».

«Gettate le armi, il loro posto non è nelle vostre mani, ma tra i rifiuti, visto che sono oggetti creati per contrastare la vita. Le armi hanno a che vedere con la morte - conclude - e non con la grazia di Dio che consiste nel vivere in pace e per la pace».

«Ai giovani dico: arrendetevi alla pace, alla giustizia, alla legalità, arrendetevi al bene e alla bellezza della vita, arrendetevi all'amore» ha proseguito il cardinale. «Serate belle, che possono essere trascorse gioiosamente tra amici - dice - sono, per molti giovani, occasione di scontri, liti, accoltellamenti, pistolettate, sangue». «Basta uno sguardo male interpretato e non tollerato - afferma - a suscitare una reazione violenta, scatenando gli istinti peggiori, comportamenti assurdi e bestiali, con il ricorso alle armi. Siamo caduti nella logica della criminalità, soprattutto della camorra, quella di ostentare la forza attraverso ogni tipo di arma che possa determinare ferimento e morte». «Molte persone armate non sono camorristi, ma sono diventate come loro - conclude - sono arroganti, intolleranti, violenti e cattivi. Insomma criminali».

Chi proprio non vuole arrendersi e continua a delinquere vada via da Napoli: così il sindaco Luigi de Magistris rivolgendosi ai violenti, in merito all'appello lanciato dal cardinale Crescenzio Sepe, in occasione dell'Immacolata, a deporre le armi e a rinunciare alla violenza. «Non solo Napoli deve combattere ancora - ha affermato l'ex pm - Il tema della violenza, delle mafie, della camorra esiste anche in altre realtà e l'appello a deporre le armi è insieme cristiano e laico». «Questa città ha scelto di stare dalla parte giusta attraverso la sua rinascita culturale - ha sottolineato - E' venuto meno anche l'alibi secondo il quale non esistono alternative». «E non penso al camorrista - ha aggiunto - ma a quella manovalanza che diventa forza militare della camorra». «La città è schierata e gli indifferenti diminuiscono - ha concluso - La parte positiva è maggiore di quella negativa che comunque c'è, va contrastata».